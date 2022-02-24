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Oppo yeni amiral gemisi Find X5 serisini tanıttı. Find X5 serisi, gece video kaydı için geliştirilen özel görüntüleme çözümü Nöral İşlem Birimi (NPU), ikili IMX766 kamera sistemi ve SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisiyle birlikte geliyor.

Ayrıntılı gece çekimleri için Oppo tarafından geliştirilen özel bir görüntüleme NPU teknolojisi olan MariSilicon X, görüntüleme performansı için 6 nanometrelik bir işlemci barındırıyor. Find X5 serisinde yer alan bu teknoloji, Oppo Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan ileri düzey yapay zeka destekli gürültü azaltma (AINR) algoritmasını da sunuyor.

Yeni seride, geniş ve ultra geniş açılı kameraların her ikisi de Sony'nin gelişmiş 50MP IMX766 amiral gemisi sensörlerine sahip. Geniş ve ultra geniş kameralarla üstün 4K Ultra Gece Videosu çekebilen Find X5 serisinde geniş açılı kamera, Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme (OIS) sistemi barındırıyor.

Find X5 Pro'nun ön kamera çekiminde daha fazla kişi kareye girdiğinde, selfie kamerası otomatik olarak 80 derecelik geniş açıdan 90 derecelik geniş açıya geçiyor. “Seramik Beyazı” ve “Parlak Siyah” renk seçenekleri olan Oppo Find X5 Pro modeli, kameranın Pro modunda kullanılmak üzere Hasselblad Doğal Renk Kalibrasyonu da sunuyor. Find X5 Pro 6.7 inç, Find X5 ise 6.5 inçlik ekrana sahip.

5000 MAH'LİK ÇİFT HÜCRELİ PİL

Yeni nesil çok çekirdekli Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden gücünü alan Find X5 Pro’nun kompakt 4nm'lik üretimle geliştirilen ve Qualcomm'un 2022 yılı amiral gemisi çözümü olan entegre GPU’su yüzde 30 daha yüksek performans sunarken, önceki nesle göre yüzde 25 daha fazla güç verimliliği sağlıyor.

Oppo, Find X5 Pro'da 5000 mAh çift hücreli pil bulunuyor. 80W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisiyle desteklenen Find X5 Pro, 12 dakikada sıfıra yakın bir değerden yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor ve Oppo 50W AIRVOOC cihazıyla kablosuz olarak 47 dakikada yüzde 100'e kadar güç sunuyor.