Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 1 Eylül'de başlıyor.

Festivalin açılış programında İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Fransız besteci Georges Bizet'nin 4 perdelik opera eseri 'Carmen'i sahneleyecek.

Antik tiyatronun yanı sıra Antalya EXPO'da gerçekleştirilecek etkinliklerde, Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Aida' operası (4- 5 Eylül),Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği 'Kuğu Gölü' balesi (8 Eylül),Ankara Devlet Opera ve Balesi 'Troya' epik operasını (16 - 18 Eylül) sahneleyecek.