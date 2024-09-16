Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Opera dünyasının yeni yıldızları İstanbul’dan yükselecek

        10. Leyla Gencer Şan Yarışması final serisi 22 Eylül'de başlıyor

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından organize edilen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın final serisi 22-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarı final ve final galası biletleri 17 Eylül'den itibaren satın alınabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Opera dünyasının yeni yıldızları İstanbul'dan yükselecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        20. yüzyılın en önemli sopranolarından, tüm dünyanın “La Diva Turca” olarak tanıdığı Leyla Gencer'in onuruna, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin uluslararası çaptaki tek şan yarışması Leyla Gencer Şan Yarışması'nın onuncusu, 22 Eylül'de başlıyor.

        Yarışmanın video ile başvurularının yanı sıra Londra, Berlin, Milano, Napoli, Tiflis ve İstanbul'da canlı gerçekleştirilen ön elemelerinin ardından, final serisi 22-27 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

        Yarışmanın final serisinde, Uzakdoğu'dan Amerika'ya 17 ülkeden, aralarında Türkiye'den de 13 sanatçının bulunduğu toplam 42 şancı yarışacak.

        REKLAM

        Üç etaplık final serisinde, seyirciye kapalı çeyrek finalin ardından, 25 Eylül Çarşamba günü 11.00-17.00 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda yapılacak yarı finalde, finalde yarışacak sekiz şancı belirlenecek.

        27 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek final galasında ise jüri, üç büyük ödülün sahibini belirlerken, dinleyiciler de oylarıyla Leyla Gencer Halk Ödülü'nün sahibini seçecek.

        10. Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi 7500 Euro, ikincisi 4000 Euro ve üçüncüsü 2500 Euro ile ödüllendirilecek.

        La Scala Tiyatrosu Akademisi'nden üç aylık eğitim bursu ödülü, La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü ile sahibini bulacak.

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü verilecek olan yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazanacak.

        İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü'nün sahibi olacak finalist İngiliz Kraliyet Operası'nda bir hafta boyunca en az beş eğitim seansı almaya hak kazanacak.

        REKLAM

        Deutsche Oper Berlin ve Tiflis Devlet Opera ve Balesi'nin Özel Ödülleri ile de birer finalist bu operaların bir yapımında rol alacak.

        Finalistler arasında İtalyan şancı olması hâlinde ise İstanbul İtalyan Kültür Merkezi resital ödülü verecek.

        JÜRİYE STÉPHANE LISSNER BAŞKANLIK EDİYOR

        10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın jürisine La Scala Tiyatrosu ve Paris Operası'ndan sonra halen San Carlo Tiyatrosu'nun direktörlüğünü yürüten, günümüz opera dünyasının en etkili isimlerinden Stéphane Lissner başkanlık ediyor.

        Final serisinin jürisinde ayrıca İlker Arcayürek (Tenor), Viviana Barrios (Deutsche Oper Berlin Yardımcı Sanat Direktörü), Alessandro Galoppini (La Scala Tiyatrosu Cast Direktörü), David Gowland (İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Sanat Direktörü), Badri Maisuradze (Tenor, Tiflis Devlet Opera ve Balesi Sanat Direktörü) ve Carlo Tenan (Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi) yer alıyor.

        YARI FİNAL VE FİNAL BİLETLERİ 17 EYLÜL'DEN İTİBAREN SATIŞTA

        10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın 25 Eylül Çarşamba günü 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarı finalinin biletleri 250 TL; 27 Eylül Cuma akşamı gerçekleştirilecek final gecesinin biletleri ise çeşitli kategorilerde 500, 400, 300 ve 200 TL'den satılacak.

        Yarı final ve final biletleri öğrenciler için Eczacıbaşı Genç Bilet ile 20 TL'den satışa sunulacak.

        Engelliler %50 indirimden; 65 yaş üstü kişiler ise 1+1 kampanyasından faydalanabilecek.

        Biletler Passo satış kanalları üzerinden ve İKSV gişesinden temin edilebiliyor.

        Lale Kart ve Borusan Sanat üyeleri ise biletlerini %25'e varan özel indirimlerle alıyor.

        İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlenen Leyla Gencer Şan Yarışması'na Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve İtalyan Kültür Merkezi de katkıda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #10. Leyla Gencer Şan Yarışması
        #Leyla Gencer
        #İKSV
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Habertürk Anasayfa