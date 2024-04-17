"Onursal Adıgüzel’in eşi atandı" iddiasına yalanlama
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel'in Çekmeköy Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atandığı iddiasının ardından Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez açıklama yaptı ve "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi
Giriş: 17.04.2024 - 20:40 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:40
Ataşehir’de CHP’den belediye başkanı seçilen Onursal Adıgüzel’in eşi Elif Duygu Adıgüzel'in Çekmeköy Belediyesi’ne başkan yardımcısı olarak atandığı iddiası yalanlandı.
Gazeteci İsmail Dükel'in dile getirdiği iddiaya ilişkin Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bahse konu atama iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
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