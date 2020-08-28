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Onur Büyüktopçu, önceki gün öğlen saatlerinde bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Büyüktopçu, bir süre mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünleri inceledi.

Alışveriş turundan sonra çalışma arkadaşları ile buluşan Büyüktopçu, "Sezon öncesi birkaç yeni projemiz olabilir. Henüz netleşen bir durum yok. Bugün de toplantımız olacak onun için buradayım" dedi.