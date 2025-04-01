4 YILDA 400 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Eski Bursa olarak adlandırılan, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nden başlayarak, Zindankapı’ya kadar bir kültür rotası oluşturacaklarını da söyleyen Özkılınç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm müzelerin pazartesi günleri hariç, saat 10.00-17.00 arasında ücretsiz olarak gezilebileceğini ifade etti.

Sanatın bir zindan bile olsa dokunduğu her yeri güzelleştirdiğine dikkat çeken Özkılınç, Zindankapı’yı, hizmete girdiği 2021 yılından bugüne kadar 400 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyerek, "2025 yılı başından bugüne kadar da 30 bine yakın insan gezmiş. Örneğin geçen yılki rakamımız, yani 2024 yılında burayı toplam 112 bin yurttaşımız gezmiş. Yani bu yönüyle bakıldığında gerekli tanıtım yapılmadan bile bayağı bir insan geliyor. Bir de tanıtımının yapıldığını düşünün. Çok daha fazla insan gelecektir buraya. Burası çok ilginç bölümlerden oluşuyor. 6 zindanı var. Baş zindancı, başta oturuyor. Onunla birlikte 7 bölüm.

İçeri girdiğinizde, bir daha buradan çıkamayacağınızı hissettiren bir yapı var karşınızda. Aşağıya iniyorsunuz ve 1 kat aşağıya ve bu 6 zindan. Yani buradan kaçma ihtimaliniz yok gibi bir şey. Şimdi tabii ki özgürce rahatlıkla içeri giriyorsunuz, hatta birbirinizle yarışıyorsunuz içeriye girmek için ve işte dijital sanatla karşılaşıyorsunuz. Burası hakkında böyle sanki bu kötü olaylar yaşanmamış gibi, hiç burada öyle bir şey olmamış gibi gezip, mutlu bir şekilde çıkıyorsunuz. Ülkemizde bunun çok örneği var. Ankara'da da Ulucanlar'da bir müze yapıldı. Geçmişte idamların infaz edildiği yerler oralar. Zindankapı da öyle. Yani sanat ve kültür, böyle bir dönem en acımasız olayların yaşandığı yerleri bile, Sabahattin Ali'nin Sinop Cezaevi’ni düşünün, çok güzelleştiriyor, çok güzel yerler haline getiriyor. İnsanların bir dönem, girmeye korktuğu yerlere gitmek için önceden rezervasyon yapılan yerler haline dönüşebiliyor sanatın gücüyle" ifadelerini kullandı.