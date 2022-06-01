Online aldık ama giyimden kıstık!

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Covid-19 ile birlikte tüketicilerin değişen alışveriş alışkanlarını gözler önüne seren uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık kuruluşu KPMG'nin “Tüketici Nabzı” (Consumer Pulse) araştırmasına göre pandemi öncesinde giyim için internetten alışveriş yaptıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 33 iken pandemi ile birlikte bu oran yüzde 48'e kadar çıktı.

Araştırmaya göre global çapta tüketicilerin Covid-19 döneminde düşen giyim harcamalarının 2022 yılında ise 2021 yılına göre yüzde 10 artması bekleniyor. Ancak yapılması planlanan harcamalar 2019 yılında Covid-19 öncesinde yapılan harcama seviyesine kıyasla hala yüzde 3 daha düşük.

Ayrıca katılımcıların yaklaşık üçte biri 2022'de giyime 2019'da olduğundan daha az harcamayı düşünüyor. Tüketicilerin yüzde 52'si buna, Covid-19 öncesine göre hâlâ daha az dışarı çıkmalarını neden olarak gösteriyor. Bunu yüzde 39 ile temel ihtiyaçlar dışındaki harcamalarını azaltmayı gerekçe olarak gösterenler takip ediyor.

KIYAFET ALIŞVERİŞİ İÇİN DE ARTIK İNTERNET TERCİH EDİLİYOR

Yine aynı araştırmaya göre Covid-19 döneminde her yaştan ve gelir grubundan tüketici giyim için internetten daha çok alışveriş yapmaya başladı. Pandemi öncesinde bu kategori için internetten alışveriş yaptıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 33 iken pandemi ile birlikte bu oran yüzde 48'e kadar çıktı. Bu da artık neredeyse her iki kişiden birinin giyim alışverişini internet üzerinden yaptığı anlamına geliyor.

Son üç ayda online alışveriş yapan tüketicilerin çoğu, yeni online perakendecilerden alışveriş yapmak yerine, daha önce alışveriş yaptıkları fiziksel mağazaların online kanallarından alışveriş yaptıklarını da belirtti. Covid-19 öncesi ile karşılaştırıldığında, geçen yıl fiziksel mağazalarda alışveriş sıklığı ise tüm perakendecilerde düştü. Önümüzdeki üç ay için de bu durumun devam etmesi bekleniyor.

KALİTENİN YERİNİ KOLAYLIK ALDI

Giyimde kalite ve fiyat tüketicilerin en önem verdiği kriterlerin başında gelse de ankete göre Covid-19 sırasında, daha fazla tüketici kolaylık ve teslimat süresine öncelik verdiği için kalitenin önemi azaldı. Covid-19 öncesinde kalite ve fiyata verilen önem, sırası ile yüzde 62 ve yüzde 58 iken bu oranlar Covid-19 döneminde sırasıyla yüzde 57 ve yüzde 52'ye geriledi. Buna karşın satın alım kolaylığına verilen önem aynı periyotlar için yüzde 12'den yüzde 20'ye yükseldi.

“ENFLASYON, DURGUNLUK GETİRDİ”

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Gökhan Kaçmaz, şunları söyledi:

“Giyim kategorisi için online kanallar payını artırıyor. Ancak yerel hanehalkı harcamaları üzerinde enflasyonist baskının getirdiği bir durgunluk da söz konusu. Sektör yerli tüketicilerin giyim kategorisinde düşen alım gücünü turistlerin yaptığı alışverişle dengeliyor. Nitekim TÜİK'in yabancı ziyaretçilerin giyim ve ayakkabı harcamalarının bu yılın ilk çeyreğinde 880 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını gösteren verisi de bu durumu teyit ediyor.”