2022'yi bitirip yeni bir yıla başlarken elektronik cihazlarımızda da güncellemeler söz konusu oluyor. Teknoloji geliştikçe, elimizdeki modeller 'eskimiş' olarak adlandırılıyor.

Her yeni modelde yeni özellikler eklendiği gibi, yeni modeller piyasaya çıkarken eski modellerden de bazı özellikleri kaybedebiliyoruz. Hatta teknolojinin gelişim hızı bazen o kadar çabuk oluyor ki, bazı telefonlar halen kullanılabilir haldeyken atıl dahi kalabiliyor.

Birçoğumuzun en çok kullandığı uygulamalardan bir tanesi olan WhatsApp, belli modellerde 2023 yılı itibariyle kullanılamayacak.

Hangi markanın hangi modeli artık WhatsApp'a giremeyecek Habertürk okuyucuları için derledik...