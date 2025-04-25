BKM’nin 30'uncu yılında ABD'li alternatif rock grubu OneRepublic, yeni albümleri 'Artificial Paradise' turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 30 Nisan’da Maximum Uniq Açıkhava sahnesinin 2025 yaz sezonunun açılışını yapacak.

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OneRepublic’in vokalisti Ryan Tedder, Türk hayranları için gönderdiği videoda, 30 Nisan’da gerçekleşecek konserlerini şu sözleriyle duyurdu; "Merhaba Türkiye, ben OneRepublic’ten Ryan Tedder! Yeniden İstanbul’a gelmek için sabırsızlanıyoruz. Dünyadaki en sevdiğim şehirlerden biri. Her seferinde İstanbul’da harika zaman geçiriyoruz. Bu sefer klasik hit şarkılarımızın yanı sıra, yeni albümümüzden de bazı şarkılar seslendireceğiz. Gerçekten geliyoruz ve bu sefer çok heyecanlıyız. Açıkhava konserlerinde açılışı biz yapıyoruz! 30 Nisan’da Maximum Uniq Açıkhava’da görüşmek üzere. Haydi İstanbul!"

ABD çıkışlı müzik grubu OneRepublic, 2002'de Colorado'da kuruldu. Grup, şarkıcı/söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitaristler Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeciler Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.