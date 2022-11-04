Önce vurup sonra 2'sini de yakmışlardı! Vahşete 3 tutuklama!

AA'da yer alan habere göre jandarmadaki işlemlerinin ardından muhtar G.C. ile İ.C. ve B.İ. adliyeye sevk edildi.

Canice öldürülen bu kişilerle miras meselesinden aralarında sorun bulunduğu öne sürülen akrabaları G.C, İ.C. ve B.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.