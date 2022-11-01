Yanmış otomobilde çifte vahşet!

DHA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, babası Gürsel Coşkun (51) ile hayvancılık yapan Mikail Coşkun, bu sabah saatlerinde meradaki ahırlarına giderken, yol kenarında yanmış bir otomobil olduğunu fark etti.

YANMIŞ İKİ BEDENLE KARŞILAŞTI DHA'da yer alan habere göre tamamen yanmış haldeki aracın babasına ait olduğunu anlayan Mikail Coşkun, ön koltukta da iki kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı.

JANDARMA İNCELEMEDE BULUNDU Mikail Coşkun'un durumu jandarmaya bildirmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak cesetler üzerinde, otomobilde ve çevrede inceleme başlattı.

CEP TELEFONLARI DA YAKILMIŞ Tanınmaz hale gelen cansız bedenlerin Gürsel Coşkun ve kendisi gibi hayvancılık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, aracın yakınında Coşkun ve Tezcan'a ait cep telefonlarını da yanmış halde buldu. GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından cansız bedenler kimlik tespiti ve otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.