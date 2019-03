Haberler Kültür-Sanat Once Upon a Time in Hollywood'un fragmanı yayınlandı Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği, Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio’nun Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Once Upon a Time in Hollywood'un fragmanı yayınlandı! Kültür-Sanat













Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği ve kadrosunda Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Kurt Russell ve Al Pacino gibi isimlerin yer aldığı Once Upon a Time in Hollywood filminin trailer'ı yayınlandı. Charles Manson cinayetinin işlendiği 1969 yılında bir Western film yıldızı ve onun dublörünün etrafında gelişen olayları konu edinen filmde eski bir Western yıldızı olan Rick Dalton karakterini Leonardo DiCaprio canlandırırken Brad Pitt ise Rick Dalton'un dublörü Cliff Booth rolünde karşımıza çıkıyor. Margot Robbie, Sharon Tate rolünü üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie'nin yanında Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Bruce Dern, Damian Lewis, Dakota Fanning ve Al Pacino gibi isimler yer alıyor. SHARON MARIE TATE KİMDİR? 1960'larda televizyon rolleri ile başladığı aktrislik hayatına Hollywood filmlerinde devam etmişti. 1968'de ünlü yönetmen Roman Polanski'yle evlendi. 8,5 aylık hamileyken Charles Manson'ın dört müridi tarafından evinde katledildi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Once Upon a Time in Hollywood'un fragmanı yayınlandı

/once-upon-a-time-in-hollywood-un-fragmani-yayinlandi-2409337