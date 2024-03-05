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        Haberler Yaşam Önce kız istediler, sonra kitap okudular

        Önce gelini damada istediler, sonra hep birlikte kitap okudular

        Uşak'ta kız isteme merasiminin ardından aile bireyleri 30 dakika kitap okudu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:29
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        Önce kız istediler, sonra kitap okudular
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        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kent genelinde Kitap Okuyorum Projesi başlatıldı.

        Proje kapsamında öğrenciler için kitap kulüpleri, okuma yarışmaları düzenlenirken aynı zamanda kitap okuma saatleri belirlendi.

        Dün akşam, Yasin Köse ile ailesi, gelin adayı Hatice Okyay'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine gitti. Köse ailesi ziyarette, geleneklere uygun şekilde Hatice Okyay'ı Yasin Köse'ye istedi.

        Köse'nin Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi yeğeni Miray Arpacı'nın, 20.00 ila 20.30 saatleri arasında kitap okuması gerektiğini söylemesi üzerine aile bireyleri de birlikte kitap okumaya karar verdi.

        Kız isteme merasiminin ardından evdeki roman ve hikaye kitaplarını alan aileler, 30 dakika kitap okudu.

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