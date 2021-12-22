Önce kız arkadaşına sonra kendine ateş etti

Semih Sayın, henüz bilinmeyen nedele kız arkadaşı Derya Gül ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinden uzaklaşan Sayın, 50 metre uzaklıktaki otomobiline binerek tabancayla kendi başına ateş etti.

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gül'ün cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Semih Sayın ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.