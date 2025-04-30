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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!

        Aksaray'da, 29 yaşındaki Emre Can A., dini nikahla birlikte yaşadığı 39 yaşındaki Tuğba K.'yi dövüp, bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Tuğba K.'yi yaralı bulan 9 yaşındaki oğlu M.Ç. polisten yardım istedi. Kadın tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:34
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        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
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        Aksaray'da olay, sabah saat 07.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1415 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

        KOLUNDAN VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre Emre Can A. (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi (39) dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı.

        ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

        Tuğba K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç. (9), gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu. M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi.

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        YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, kanlar içindeki kadını ağlarken buldu. Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KAÇAN ZANLI ARANIYOR

        Polis, kaçan Emre Can A.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Küçük çocuğun, annesini hastaneye götüren ambulansın ardından bakışı yürekleri yaktı.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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