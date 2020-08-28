Cildin belli dönemlerde daha çok bakım ve onarıma ihtiyacı vardır. Genelde akneler, sivilceler, lekeler oluşur ve cildin tabakası aşırı ölü doku sahibi olur. Bu durumda cildin onarılması için gerekli bakıma ihtiyacı vardır. Cildin yeniden canlanması ve pürüzsüz halini alması gerekir. İşte bunun için sizlere onarıcı bakım maskeleri derledik. Bu maskeler ile cildinize yeniden canlılık kazandırabilirsiniz.

Onarıcı Cilt Maskeleri

Bir yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı bal ve badem yağı ile bir yemek kaşığı taze sıkılmış havuç suyunu karıştırın. Bu karışımdan yüz ve boyun bölgenize masaj yaparak sürün. Yarım saat bekleterek ılık suyla yıkayın. Haftalık iki kez uygulayacağınız bu maske ile cildiniz canlanacaktır.

Bir yumurta, bir tatlı kaşığı su, bir çay kaşığı zeytinyağı ve 2 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırın ve bir gece dolapta bekletin. Sonrasında yüzünüze uygulayın ve yarım saat bekletip ılık suyla yıkayın. Cildinizin yeniden hareketlendiğini ve canlandığını göreceksiniz.

Bir tutam maydanozu 15 dakika kaynatın. Suyunu süzüp soğutun ve içine yumurta sarısı ve bir kaşık bal ekleyin. Karışımı; fırça yardımıyla yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekleterek sonra ılık suyla yıkayın. Cildin ölü deriden arınması ve nemlenmesini sağlar.

Bir limon suyunu sıkın içerisine 2 yemek kaşığı bal ve bir çorba kaşığı gliserin ekleyin ve karıştırın. Cilde uygulayın 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Haftalık iki kez uygulayın.