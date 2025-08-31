Onana yeniden Genoa'da
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği isimlerden olan Jean Onana yeniden İtalya'da forma giyecek
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa ile yeniden anlaşmaya varan Kamerunlu futbolcu, şarta bağlı opsiyonla kiralanacak.
Beşiktaş'ın 2023 yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Onana, beklentileri karşılayamadı.
Onana önceki sezon Marsilya'ya geçen sezon da Genoa'ya kiralandı.
Satın alma opsiyonları kullanılmayan Onana'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.