Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Onana: Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi - Trabzonspor Haberleri

        Onana: Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi

        Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, "Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi. Tabii ki maç temposu farklı ama çok iyi takımlar, çok iyi oyuncular var. Türk kulüpleri Avrupa'da maç kazanıyor, seviye gerçekten orada. Buradaki hakemlerden bahsetmek gerekirse, onlar hakkında konuşmayı pek sevmem çünkü hayatımın çoğunda kontrol edebileceğim şeylere odaklanırım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:53 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden iyi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, mütevazı bir yaşamdan Avrupa futbolunun zirvesine uzanan yolculuğunu Trabzonspor Kulüp Dergisi’nin 233’üncü sayısına anlattı. Sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan başarılı file bekçisi, çocukluk hayallerinden futbolun değişen dinamiklerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

        "TÜRK FUTBOLUNDA KALİTE BEKLEDİĞİMDEN YÜKSEK"

        Farklı ülkelerde forma giymiş bir oyuncu olarak deneyimlerini kıyaslayan Onana, Türkiye’deki futbol seviyesinin düşündüğünden daha iyi olduğunu söyledi. Başarılı kaleci “Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi. Tabii ki maç temposu farklı ama çok iyi takımlar, çok iyi oyuncular var. Türk kulüpleri Avrupa’da maç kazanıyor, seviye gerçekten orada. Buradaki hakemlerden bahsetmek gerekirse, onlar hakkında konuşmayı pek sevmem çünkü hayatımın çoğunda kontrol edebileceğim şeylere odaklanırım. Ama dürüst olmak gerekirse, buradaki ilk sürecim için hakemlerden yana çok iyi bir tecrübem olmadı. Hepsinin kötü olduğunu söylemiyorum çünkü çok iyileri de var. Bakalım gelecekte nasıl olacak? Ama şunu unutmamalıyız, hakemlik çok zor bir iş. İnsanlar robot değiller, karar vermek zorundalar, bazen doğru bazen de yanlış olabilir” diye konuştu

        REKLAM

        "BURADA DAHA UZUN SÜRE KALIRSAM TÜRKÇE’Yİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞACAĞIM"

        Tecrübeli isim, kariyeri boyunca gittiği ülkelerin dillerini öğrenmek zorunda olduğunu uzun süre kalması halinde Türkçeyi de öğrenebileceğini dile getirdi. Onana “Bugün birçok dil konuşabiliyor olmak beni gerçekten mutlu ediyor çünkü takım arkadaşlarımla iletişimimi kolaylaştırıyor. Büyük kulüplerde oynadığınızda, çoğu zaman dünyanın dört bir yanından gelen oyuncularla birlikte oluyorsunuz. Onlarla iletişim kurabilmeniz gerekiyor. Benim İngilizce ve diğer dilleri konuşabiliyor olmam da bu iletişimi kolaylaştırıyor. Türkçe benim açımdan en zor dil değil. Muhtemelen en zor olan Felemenkçe’ydi diyebilirim. Burada daha uzun süre kalırsam elimden geleni yapıp öğrenmeye çalışacağım. Zaten birkaç kelime biliyorum, bazı Türk oyuncularla daha önce oynadım çünkü. Inter’de Hakan Çalhanoğlu’yla, İngiltere’de Altay Bayındır’la” dedi.

        "FENERBAHÇE MAÇINDA KAYBETTİK AMA BURADAKİ HAKEMLERİN NASIL OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

        Onana, kazanmak için oynadığını ancak kaybettiğinde bunu bir ders olarak gördüğünü belirterek, “Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an, kazanmak istiyorum. Çünkü günün sonunda kazanmak için oynuyoruz ve kimseden korkmuyorum; sahaya çıktığımda ya kazanırım ya da öğrenirim. Kendimi kaybeden biri olarak görmüyorum. Kazanamazsam bunu öğrenmek için bir fırsat olarak kabul ediyorum. Bir örnek vereyim, buradaki ilk maçım Fenerbahçe’ye karşı. İyi oynadık ama kazanamadık. Ama bunu kayıp olarak görmüyorum. Yine öğrendim mesela, buradaki hakemlerin nasıl olduğunu öğrendim” dedi. Onana, maç öncesi motivasyonuna ilişkin de “Tanrı’ya inanıyorum, istavroz getiririm her zaman. Ama zaten motivasyonum otomatiktir” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "OSMANLI İMPARATORLUĞUNU İZLİYORUM"

        Onana, futbolcu olmasaydı polis olmayı istediğini belirterek, Türkiye’de de Osmanlı İmparatorluğunu izlediğini söyledi. Onana “Büyürken arkadaşlarımın çoğu oradaydı. Bir kardeşim de polis memuruydu. Benim için en heyecan verici iş bu. Belki de dışında olduğum için! Ama onları seviyorum. Ülkemde hepsini takip ediyorum, ordu, polis. Hatta çok fazla belgesel izliyorum. Bazen delicesine izliyorum. Osmanlı İmparatorluğu’nu izliyorum şimdi. Yani hayal edemezsiniz. Sorumlulukla alakalı pozisyonunu çok seviyorum. Çünkü bir ülke barış içindeyse, güvendeyse, bu onların sayesinde. Ama harika bir iş yaptıklarında çabuk unutuyoruz, hata yaptıklarında hepimiz onlara kızıyoruz. Bu bazen benim pozisyonum gibi. Bu yüzden belki doğrudan alakalı değil ama benzer bir işteyiz. İşler iyi giderken, ‘tamam, bunun için maaş alıyorlar’ diyorsun. Ama hata yaptıklarında hepimiz onlara bakıyoruz ve ‘ne yapıyorlar?’ diye soruyoruz. Onlar sadece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar ve bazen hata yapıyorlar çünkü insanlar” şeklinde konuştu.

        "HER ŞEYİMİ ÜLKEME BORÇLUYUM"

        Fakir bir ailenin çocuğu olarak başladığı yaşam yolculuğunu anlatan Onana, “Kamerun’daki çoğu çocuk gibi zor şartlarda büyüdüm ama orası bana kim olduğumu öğretti. Barcelona, Ajax, Inter, Manchester ve şimdi Trabzonspor. Gerçekten harika bir kariyer oldu. Geriye dönüp baktığımda, ülkeme her şeyimi borçlu olduğumu görüyorum. Çünkü bana kimliğimi, vatandaşlığımı, hatta hayallerimi verdi” dedi.

        "ŞİMDİ SIRA BİZDE, GENÇLERE YARDIM ETME ZAMANI"

        Yaklaşık 7 yıl önce kurduğu Andre Onana Vakfı’na ilişkin de konuşan Onana şunları söyledi:

        “Vakıf kurma fikri Ajax’tayken doğdu. Nereden geldiğimi unutmuyorum, zorlukları çok iyi biliyorum. Kamerun'da büyürken, birbirimizi desteklemenin önemini öğrendim. Bana el uzatan, bana yardım eden çok insan oldu. O yüzden artık bizim de genç kardeşlerimize, yeni nesle bir şeyler vermemizin vakti geldi diye düşündüm. Çünkü bizden büyük abilerimiz bizim için çok şey yaptı, şimdi de sıra bizde, gençlere yardım etme zamanı. Başta Kamerun’daki görme engelli çocuklara yardım etmek istedik ama kısa sürede büyüdük. Şimdi dezavantajlı topluluklara ücretsiz ameliyat ve sağlık hizmeti veriyoruz. Sadece son bir yılda binden fazla operasyon yaptık. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, yetim çocukların eğitimleri ile ilgili de imkan sağlamaya çalışıyoruz. Yılın en başarılı vakfı ödülünü aldık. Bu beni çok mutlu etti tabii ki. Elbette yaptıklarımız o insanların hayatını tamamen değiştirmeyecek, ama biz onlara bir gülümseme vermeye çalışıyoruz. Çünkü onlara verebileceğimiz tek şey gülümsemedir. Vakfımız Kamerun merkezli ama biz Kamerun dışında da birçok şey yapmaya alışığız. Eğer Türkiye’de yapmamız gerekirse, vakfım Türkiye’de de çalışma yapar. Yer fark etmez çünkü bizim için en önemli olan insandır, ülke değil.”

        REKLAM

        "KALECİLİK ARTIK TAM BİR OYUN KURUCU GÖREVİ"

        Modern futbolda kalecilerin rollerinin son 20 yılda değiştiğini belirten Onana, “Kalecilerin bugün nasıl hareket ettiğine baktığınızda, yıllar öncesine kıyasla çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Ama oyun kurulumunda en önemli şey fırsat, yani elinizdeki opsiyonlar. Takım arkadaşlarınızın size neler sunduğu. Harika ayağınız olabilir, ama eğer pas seçenekleri kapalıysa, eğer öndeki oyuncular size kolaylık sağlamıyorsa, işiniz çok zor olur. Bence bu her şeyin karışımı. Çünkü eğer topla çok oynamak isteyen bir takıma sahipseniz, kaleci için oyun kurmak daha kolaydır. Tabii ki her zaman uzun top atabilirsiniz, ama bazen takımın buna ihtiyacı olmaz” dedi.

        "BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TAKIM İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞMAKTIR"

        Kendisi için önemli olanın takım için en iyisini yapmaya çalışmak olduğuna vurgu yapan başarılı eldiven, “Eğer oyun kurmam gerekiyorsa, önce analiz ederim. Rakip baskı yapıyor mu, kanat oyuncusuyla mı baskı yapıyor, santraforla mı baskı yapıyor, yoksa stoperleri mi öne çıkıyor? Bunlar, top ayağımdayken görmem gereken şeyler. Rakibin nasıl hareket ettiğini takip ederim ve seçeneklere bakıp kararımı veririm” diye konuştu.

        "HAYATIMDA AFFETMEYECEĞİM ŞEY MANİPÜLASYON"

        Hayatta dürüstlüğün en önemli değer olduğunu vurgulayan Onana, “Hayatımda affetmeyeceğim şey manipülasyon. Hepimiz yetişkin insanlarız. İşler iyi gitmiyorsa, sadece gerçeği söyleyin. Ama oyunlar oynamaya başlarsanız ve insanları manipüle etmeye çalışırsanız bundan nefret ederim. Birisi böyle olduğunda saklamam, direkt yüzüne söylerim, ‘Kardeşim, üzgünüm. Ben bundan nefret ediyorum’ diye. İnsanız, yanılabilir, hata yapabiliriz. Bu hayatın bir parçası, öğrenmenin bir parçası. Hayatın içinde bir süreç. Ama hata yapan manipüle etmeye çalışırsa, bu benim için hayattaki en kötü şey” dedi.

        "BASKETBOL OYNAMAYI SEVİYORUM"

        Onana, futbol dışında basketbol oynamayı sevdiğini ifade ederek, “Basketbol oynamayı seviyorum. Tabii LeBron James kadar iyi değilim ama dünyanın en kötüsü de değilim. Tenis oynamayı da seviyorum. Ama en önemlisi, yüzme bilmediğimi söylemem lazım. Bu gerçekten komik ama evet, doğru! Tecrübeli kaleci, “Kamerun’da ailem bana ‘Tanrı’nın 24’ü’ diyor, çünkü 24 numarayı seviyorum ve hayatımdaki başarıları Tanrı’nın bir armağanı olarak görüyorlar” diye konuştu.

        ONANA’NIN EN İYİ 11’İ

        “Manuel Neuer. Collins Fai, Sergio Ramos, Duplexe Tchamba, Ambroise Oyongo. Sebaatien Siani, Hakim Ziyech, Daniel Kome, Christian Bassogog. Jean Marie Dongou, Karl Toko Ekambi.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Habertürk Anasayfa