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Haberler Yaşam On Numara On Numara sonuçları açıklandı mı? 3 Mart 2023 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı linki

3 Mart 2023 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri noter huzurunda gerçekleşen On Numara şans oyunu için bu haftanın ilk çekilişi heyecanı başladı. Çekilişin başlamasına saatler kala, On Numara oynayan vatandaşların araştırmaları da başlamış oldu!

Giriş: 03.03.2023 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı mı? 3 Mart 2023 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı linki
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Pazartesi ve Cuma günlerinin şans oyunlarından biri olan On Numara heyecanı başladı. Şans oyunlarını seven ve oynayan vatandaşlar çekilişin tamamlanmasıyla araştırmalarına hız verdi. İşte 3 Mart 2023 On Numara hakkında merak edilenler...

3 MART 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

On Numara çekilişleri haftada 2 kez, Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilmektedir. Bu haftanın ilk çekilişi tamamlandığı zaman haberimizin içeriği güncellenecektir.

ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibidir;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneğini işaretlerseniz birden fazla çekilişe katılabilirsiniz.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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