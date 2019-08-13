On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşamki çekilişle sona erdi. Her hafta On Numara'da 1 ile 80 arasındaki numaralı toplardan 22 tane şanslı rakam belirleniyor. Kuponunda aynı kolonda 10 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Geçen hafta Ankara Mamak, İstanbul Fatih ve Ataşehir ile Tekirdağ Çorlu'da 10 bilen 4 talihli kişi başı 84 bin 427 liralık ikramiye kazanmıştı. On Numara çekiliş sonuçlarına dair detaylar haberimizde

ON NUMARA SONUÇLARI - 12 AĞUSTOS: 06 - 08 - 12 - 13 - 14 - 20 - 22 - 30 - 33 - 45 - 46 - 55 - 61 - 63 - 66 - 70 - 71 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre bu hafta Erzincan Merkez, Muğla Ortaca ve Yalova Merkez'den 3 talihli 10 bilerek kişi başı 84 bin 973 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 84.973,55 TL 9 bilen kişi sayısı : 69 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.463,70 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.684 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 101,25 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.810 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,20 TL 6 bilen kişi sayısı : 89.079 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 146.111 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

BİR ÖNCEKİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 5 AĞUSTOS

4 - 5 - 6 - 8 - 11 - 15 - 19 - 20 - 29 - 30 - 32 - 35 - 37 - 51 - 52 - 53 - 57 - 59 - 62 - 72 - 73 - 77

10 bilen kişi sayısı : 4

9 bilen kişi sayısı : 108

8 bilen kişi sayısı : 2.109

7 bilen kişi sayısı : 20.824

6 bilen kişi sayısı : 125.175

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 171.904

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 84.427,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.085,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 106,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL