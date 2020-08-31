On Numara sonuçları için heyecan bu akşam sona erdi. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. On Numara çekilişi her hafta Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. İşte, MPİ 31 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 31 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar: 2 - 4 - 8 - 10 - 13 - 15 - 19 - 24 - 27 - 29 - 34 - 40 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 53 - 62 - 75 - 76 - 80

Büyük ikramiye: 291.461 TL

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI