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On Numara çekiliş sonuçları 16 Mart 2020 - Milli Piyango On Numara sonuç sorgula

16 Mart On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 919. hafta çekilişi yapılan On Numara'nın 281.892,55 TL büyük ikramiye bu hafta Mersin ve Aydın'dan 2 talihliye isabet etti. İşte, 16 Mart 2020 On Numara çekiliş sonuçları...

17.03.2020 - 07:25 | Güncelleme: ABONE OL
On Numara çekiliş sonuçları

On Numara 16 Mart sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 919. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 2 kişiye isabet etti ve talihli kişiler 281.892,55 TL ikramiye kazandı. İşte, MPİ 16 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 16 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 3 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26 - 32 - 33 - 44 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 67 - 68 - 71 - 74 - 78

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / EFELER - MERSİN / TOROSLAR

10 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:281.892,55 TL
9 bilen kişi sayısı :98Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.836,05 TL
8 bilen kişi sayısı :1.966Kişi başına düşen ikramiye tutarı:191,15 TL
7 bilen kişi sayısı :20.158Kişi başına düşen ikramiye tutarı:26,60 TL 
6 bilen kişi sayısı :125.391Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,50 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :207.575Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,45 TL

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi Pazartesi akşamları saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre kazandıran rakamlar 1 - 3 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26 - 32 - 33 - 44 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 67 - 68 - 71 - 74 - 78 olarak belirlendi. Bu sonuçlara göre 10 bilen 3 talihli kişi başı 281 bin liralık ikramiye kazandı. 

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 9 MART: 04 - 06 - 14 - 19 - 26 - 27 - 31 - 38 - 39 - 45 - 47 - 49 - 50 - 54 - 60 - 65 - 66 - 70 - 73 - 74 - 75 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / MANAVGAT - İSTANBUL / FATİH - VAN / İPEKYOLU

10 bilen kişi sayısı :3Kişi başına düşen ikramiye tutarı:203.562,55 TL
9 bilen kişi sayısı :104Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.915,45 TL
8 bilen kişi sayısı :2.002Kişi başına düşen ikramiye tutarı:203,50 TL
7 bilen kişi sayısı :20.474Kişi başına düşen ikramiye tutarı:28,30 TL
6 bilen kişi sayısı :127.726Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,80 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

258.301

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,00 TL
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