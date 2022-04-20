'Sizin Öykünüz'ün lansmanı gerçekleşti

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Maddi imkânsızlıklar nedeniyle okuyamayan kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Ömür Sabuncuoğlu tarafından kaleme alınan, birbirinden ünlü isimlerin hikayeleri ile yer aldığı ve İnkılap Kitabevi imzasıyla yayınlanan “Sizin Öykünüz” kitabının lansmanı, Çırağan Palace Kempinski’de yapıldı. Lansman; sanat, cemiyet ve magazin camiasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

ÜNLÜ İSİMLER KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BULUŞTU

“Sizin Öykünüz”ün lansmanına, kitapta öyküleriyle yer alan; Azra Akın, Doğa Rutkay, Gonca Vuslateri, Kerem Bürsin, Metin Hara ve Gülay Kamaz’ın yanı sıra Zeynep Beşerler, Derya Beşerler, Almeda Sayışman, Seda Bakan, Raşit Bağzıbağlı, Serkan Altunorak, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Arzum Onan, Özge Özberk ve Pınar Deniz gibi ünlü isimler katılım gösterdi.

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri; Monik İpekel, Reyhan İpekel, Yasmin Gülman, Nida Tecellioğlu, Esra Albayrak, Mine Kumral İlgün, Burçay Şengider, Anıl Öztürk, Hülya Şahbaz, Ece Kıral, Esra Fazlıoğlu ve Çırağan Sarayı Genel Müdürü Ralph Radtke de Ömür Sabuncuoğlu’nu yalnız bırakmadı.

İlki 2018 ve ikincisi 2019 yılında okurlarıyla buluşan “Onların Öyküsü” ile “Bizim Öykümüz” kitaplarıyla bugüne kadar 300’den fazla çocuğun hayatına dokunan Sabuncuoğlu, “Sizin Öykünüz” kitabıyla hedefinin çok daha fazla kız çocuğuna ulaşmak olduğunu vurguladı.

Alınan her kitabın gelirinin kız çocuklarına harcanacağı bir kitabın mimarı olan Sabuncuoğlu; Ebru Şallı, Azra Akın, Berrak Tüzünataç, Burçin Terzioğlu, Caner Erkin, Doğa Rutkay, Ece Üner, Gülay Kamaz, Gonca Vuslateri, Kerem Bürsin, Mehmet Aslantuğ, Metin Hara, Pınar Öğün, Sezen Aksu ve Sinem Kobal gibi isimlerin öyküleriyle okurlarını umut dolu bir projeye dahil ediyor.