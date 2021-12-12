Koronavirüs salgınında en büyük sorunu oluşturan konulardan biri de virüsün mutasyona uğraması. Salgın süresinin uzamasıyla birlikte birden fazla kez mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün en çok araştırılan varyantlarından biri de Omicron Varyantı. İşte Omicron virüsü belirtileri ve hakkında uzmanlardan açıklamalar...

BAKAN KOCA AÇIKLADI: TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var" dedi.

OMICRON VARYANTI NEDİR?

En son tespit edilen ve şu ana kadar görülen en çok mutasyona uğramış varyant olan Güney Afrika kökenli B.1.1.529 için, görüştüğüm bir bilim insanı "Korkunç" dedi.

Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron (Türkçesi Omikron) adı verilen B.1.1.529'un şimdiye kadar görülen en tehlikeli varyant olma potansiyeline dikkat çekiliyor.

Henüz varyant yeni ortaya çıktı ve tespit edilen vakaların çoğu hala Güney Afrika'nın bir bölgesinde yoğunlaşıyor. Fakat varyantın aslında daha geniş bir şekilde yayılmış olabileceğine dair bazı ipuçları da var.

Akla hemen bu yeni varyantın ne hızla yayıldığı, aşıların koruyuculuğunu ne kadar aşabildiği ve ne yapmak gerektiği gibi birçok soru geliyor.

Omikron varyantı hakkında neler biliniyor?

Dünya Sağlık Örgütü, varyantı bugün daha öncekiler gibi (Alfa, Beta, Delta) Yunan alfabesinden bir harfle isimlendirdi: Omicron, Türkçesiyle Omikron.

Varyant hakkındaki en önemli bilgi, çok sayıda mutasyona uğramış olması.

Güney Afrika Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Tulio de Oliveira, varyantta "sıradışı bir mutasyonlar bileşimi" olduğunu söyledi.



Şu anki veriler bize ne diyor?

Laboratuvarlarda yapılacak bilimsel incelemeler yeni varyant hakkında daha net bir resim verecek. Ama belki de gerçek dünyada virüsün izini sürerek bazı sorulara daha çabuk yanıt bulabiliriz.

Henüz sonuca varmak için çok erken ama işaretler kaygı verici.

Şu anda Güney Afrika'nın Gauteng bölgesinde yeni varyant olduğu kesinleşen 77 vaka var. Botswana'da 4 vaka ve Hong Kong'da da 1 vaka (Güney Afrika'den giden bir kişi) belirlendi.

Ne var ki yeni virüsün henüz belirlenmiş olmasa da daha geniş bir şekilde yayılmış olabileceğine dair bazı işaretler var.

Bu varyant standart testlerde farklı sonuç veriyor (S geni eksikliği olarak adlandırılıyor) ve bu da genetik haritalama yapmadan izinin sürülmesini kolaylaştırıyor.

Buradan hareketle Gauteng bölgesindeki vakaların yüzde 90'ının bu varyanttan olabileceği hatta Güney Afrika'nın birçok bölgesine de yayılmış olabileceği düşünülüyor.

Fakat bu bize yeni varyantın Delta'dan daha hızlı yayıldığı, ya da bağışıklık sistemini daha kolay aştığı, aşıya karşı daha dayanıklı olduğu ya da daha şiddetli hastalığa sebep olduğu bilgilerini vermiyor.

Aynı şekilde Güney Afrika'da nüfusun yüzde 24'ünün tam doz aşılı olduğu düşünüldüğünde aşılama oranı daha yüksek ülkelerde yeni varyantın ne kadar etkili olacağını da söylemek mümkün değil.

Dolayısıyla şu anda bildiğimiz, henüz bilmediğimiz çok şey olmasına karşın kaygı verici bir koronavirüs varyantıyla karşı karşıya olduğumuz. Bu da yeni varyantın dikkatle ve yakından izlenmesi ve önemli sorulara yanıt aranmasını gerektiriyor ki, hangi adımların ne zaman atılacağı belirlenebilsin.

Koronavirüs salgınının şu ana kadar bize öğrettiği bir şey varsa, o da bazen bütün sorularınıza yanıt almadan harekete geçmek gerektiği oldu.