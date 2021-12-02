Afrika’da ortaya çıkan ancak kısa sürede Avrupa’da yayılmaya başlayan omicron varyantı endişe yaratmaya devam ediyor. İşte Omicron varyantı hakkında merak edilen detaylar...

OMİCRON VARYANTI NEDİR?

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529’u ‘endişe verici tür' olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı. Bilim insanlarının delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Omicron bir diğer adıyla nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

Bilim insanları, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.

AŞILAR OMİCRON'A KARŞI ETKİLİ Mİ?

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı inceleme sürecinin devam ettiğini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını duyurdu.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Omicron varyantını incelemek için laboratuvar testlerini sürdürdürdüklerini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının şimdiye kadar en az 23 ülkede görüldüğünü ve mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığına ilişkin öğrenecekleri daha çok şey olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Omicron varyantının ortaya çıkışı, anlaşılır bir şekilde küresel ilgiyi üzerine çekti." dedi.

Bugüne dek DSÖ'nün 6 bölgesinin 5'inde bulunan en az 23 ülkede Omicron varyantına rastlandığını aktaran Ghebreyesus, "Bu sayının artmasını bekliyoruz. DSÖ, bu gelişmeleri son derece ciddi şekilde değerlendiriyor. Dolayısıyla her ülke de bu şekilde hareket etmeli." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Omicron'un ortaya çıkmasının kendileri için sürpriz olmadığını vurgulayarak "Virüslerin yaptığı budur. Biz yayılmaya devam etmesine izin verdiğimiz sürece bu virüsün yapmaya devam edeceği şey bu." şeklinde konuştu.

Omicron hakkında zaman geçtikçe daha fazla bilgi öğrendiklerini belirten Ghebreyesus, "Ancak bulaşma üzerindeki etkisi, hastalığın şiddeti ve testlerin, terapötiklerin ve aşıların etkinliği hakkında öğrenilecek daha çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ uzmanlarının bu soruların cevabını bulmak ve ortaya çıkan kanıtları değerlendirmek için son birkaç gün içinde toplantılar yaptığını aktardı.

"MEVCUT KOVİD-19 AŞILARINI UYGULAMAYA DEVAM EDİN"

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de bir soru üzerine, Omicron varyantının bulaşabilirliği hakkında birkaç gün içinde daha fazla bilgiye sahip olmayı umduklarını kaydetti.

Kerkhove, Omicron'un insanlarda daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz bilinmediğini vurguladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik seyahat yasaklarının, bu ülkedeki Kovid-19 örneklerinin nakliyesi için bazı sorunlar oluşturduğunu aktaran Kerkhove, DSÖ'nün seyahat kısıtlamalarına karşı olduğunu tekrarladı.

Kerkhove, tam sonuçlar ortaya çıkana kadar tüm ülkeleri mevcut Kovid-19 aşılarını uygulamaya devam etmeye çağırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da DSÖ tarafından "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

OMİCRON TÜRKİYE'DE VAR MI?

Koca, Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarında gen sekanslama çalışmalarının artırıldığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Süreç hassasiyetle izlenmektedir. Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir."

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu.

Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor.

Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor.

Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.