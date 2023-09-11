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        Haberler Televizyon Ömer yeni sezon oyuncuları kimler? Star TV Ömer dizisi 2. yeni sezon oyuncu kadrosu

        Ömer dizisi yeni sezon oyuncuları kimler?

        Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi, ikinci sezona yeni oyuncularla başlıyor. Ömer ve Gamze'nin tüm imkansızlıklara rağmen yeşerttikleri aşklarının hikayesini konu alan Ömer dizisi yeni oyuncuları merak konusu oldu. Dizinin seyircileri için Ömer yeni sezon oyuncularını haberimizde derledik. İşte, Star TV dizisi Ömer 2. sezon oyuncu kadrosu...

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        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:32
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        • 1

          Star TV'de her hafta pazartesi akşamı ekranlara gelen Ömer 2. yeni sezonu ile geri dönüyor. Başrollerinde Gökçe Bahar ve Selahattin Paşalı'yı buluşturan Ömer, İkinci sezona yeni oyuncuları kadrosuna katarak başlıyor. Peki, Ömer yeni sezon oyuncuları kimler? İşte, Ömer dizisi 2. yeni sezon oyuncu kadrosu...

        • 2

          ÖMER DİZİSİ 2. YENİ SEZON OYUNCULARI

          Başarılı oyuncular Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Serpil Gül, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Muharrem Türkseven, Melike Güner ve Zerrin Sümer’in yer aldığı Ömer dizisi oyuncu kadrosuna yeni sezonda; Esra Akkaya, Erol Baboğlu, Burcu Cavrar, Özgür Daniel Foster, Damla Makar da dahil oldu.

        • 3

          ÖMER YENİ SEZON KONUSU

          Gamze ve Tuna'nın Haluk tarafından Amerika'ya götürülmesine mani olamayan Ömer, yaşamla tüm bağını yitirmenin kıyısına gelir. Gittiği günden beri Gamze'den bir haber alamamak yaşadığı ızdırabı daha da büyütmektedir. Ömer'in içine düştüğü bu durumdan büyük endişe duyan Reşat bir taraftan da Nezahat'in hastane masraflarının yarattığı yüklü borçların altında ezilmektedir. Yeni bir sayfa açarak varlıklı bir ailenin evinde işe başlayan Nisa ve Hakan, kendilerini yanında çalıştıklarını bu ailenin bitmez tükenmez sorunları içinde bulurlar.

        • 4

          Zor koşullarda ilişkilerini sürdürmeye çalışan Emine ve Yaman ise birbirlerine kavuşmak için çareler bulma arayışındadır. Mahalleye kızıyla birlikte yeni taşınan Vicdan, herkesin hayatındaki dengeleri değiştirmeye başlar. Geçmişten bir anda çıkıp gelen bu misafir, Tahir ve Ömer’in karşı karşıya gelmesine sebep olur. Gamze’nin yokluğunda kendine karşı büyük bir öfke ve suçluluk hisseden Ömer teselliyi alkolde bulmaya çalışır, fakat bu sırrı herkesten saklaması hiç de kolay olmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

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        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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        Oğlak
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