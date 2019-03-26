Çağatay Ulusoy, Keremcem, Alp Navruz, Sarp Apak, Halit Ergenç ve Tolgahan Sayışman gibi pek çok ünlünün berberi olan Şükrü Dudu, Altın Makas Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Şükrü Dudu'ya ödülünü Ömer Sabancı ve oğlu Hakan Sabancı takdim etti.





Dudu, duygularını, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese, aileme, iş arkadaşlarıma ve değerli müşterilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, mutluluklar diliyorum" şeklinde ifade etti.





