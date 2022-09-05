Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlara ve soyunma odası koridorunda milli oyuncu Furkan Korkmaz'a yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MAHCUPLAR"

Ömer Onan yaptığı açıklamada, "Hidayet Türkoğlu, FIBA ile iletişime geçti. Maçtan sonra FIBA yetkilileri ile oturduk. Burada 2-3 tane ayrı skandal denilecek olay var. Çok mahcuplar, bunu görüyoruz. FIBA burada güvenlik önlemlerini de yükseltti." dedi.

"KURAL HATASI VAR"

Maçta kural hatası olduğunu söyleyen Onan, "Maçta kural hatası olduğu çok açık. Nasıl bir karar alacaklarını bekliyoruz. Ancak hala kamera görüntüleri FIBA'nın eline gelmemiş. Muhtemelen bozuk olacak ya da kesilecek." ifadelerini kullandı.

"DEMİREL BİZİ ARAMADI, ÜZÜCÜ"

Turgay Demirel'i eleştiren Ömer Onan, "FIBA'nın Avrupa başkanı bir Türk, Turgay Demirel. Tamam bizi aramasın ancak insan bir hocamızı arar, Furkan'ı arar... Sonuçta bu çocuklar bunu yaşamışlar, aramaması çok üzücü." şeklinde konuştu.

"O GÖRÜNTÜLER FIBA'NIN ŞEREFİ"

Ömer Onan son olarak, "Bizim burada güvenliğimiz yoksa burada olmamızın bir anlamı yok. Oldu da görüntüler silindi, FIBA bu konuda çok ağır yaptırımlar uygulamalı. O görüntüler FIBA'nın şerefi ve haysiyeti. Hem kural hatası, hem de rezilliklerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.

ATAMAN: SALDIRDILAR, TARTAKLADILAR

A Milli Takım'ın hocası Ergin Ataman da şunları söyledi:

"Maçın uzatma bölümünde 22 saniyenin göz göre göre oynatılmamış olması bir skandal. Maçın uzatmaya gittiğini, son topun 2 saniye kala bizde olduğunu düşünürsek o 22 saniyeyi koyunca 24 saniyelik hakkımız olacaktı. Gerekli hukuki itirazımızı yaptık. Maç saatinde yapılan bu tür değişiklikler kural hatasına giriyor. Resmi olarak, anında, maç oynanırken yaptı itirazı. Bizi püskürttüler masadan. İspatıyla birlikte maçın sonucuna itiraz ettik. Maçın tekrarını veya son 4.5 dakikanın tekrar oynanmasını istedik. Burada saçmasapan ve çağ dışı kalmış bir organizasyonla karşı karşıya kaldık. Bu olaylarla birlikte skandal bir görüntü ortaya çıktı. Shengelia, Bitadze ve atılan oyuncu, Furkan'a soyunma odası kapında gidip saldırdılar. Kondisyonerimiz kapıyı açmak için gittiğinde darbe alıp yere düşüyor. O arada bizim ekip de içeriye gidiyor. Furkan'ı koç odasına saklıyorlar. Burası uluslararası organizasyon. Gürcü polisi takımı tartakladı. Takımı iterek soyunma odasına gönderdi. Ömer Onan ve Hüseyin Beşok'u tartakladılar. Büyük gölge düşürdü organizasyona."

FURKAN: DAHA BÜYÜK ŞEYLER OLABİLİRDİ

Furkan Korkmaz olaylarla ilgili "Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı biz de kendimizi savunduk. Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk. Eren Ağabey güvenlik değil sadece yanımda olmak istedi, o olmasa 3 tane Gürcistan oyuncusu üzerime geliyordu. Daha büyük şeyler olabilirdi. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez. Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır. Böyle bir organizasyonda böyle bir güvenlik açığı ve bir şeylere göz yumulması çok yanlış. Kavga anında her şey çok karamboldü. Gürcistan oyuncuları ve güvenlikler vardı. Güvenlikler ayırmaya çalışmadılar, iyi niyetli değillerdi. Taraftar olup olmadığını görmedim." ifadelerini kullandı.