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        Haberler Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri döndü! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri döndü!

        Atakaş Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 13:46
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        Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri döndü!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

        Hatayaspor'dan yapılan açıklamada "Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık." denildi.

        Fenerbahçe altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 sezonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu.

        Geçen sezonu Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Magdeburg'te geçiren Ömer Faruk, gol veyaz asist üretemedi.

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