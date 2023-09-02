Ömer Erdoğan'dan Tayfur Bingöl için yeni açıklama

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “İki takımın oyuncularını da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. İlk yarı açıkçası maçın planladığımız gibi topa sahip olarak set hücumlarıyla rakip sahaya iyi taşıdık. Penaltı pozisyonu vardı değerlendirmediğimiz. İkinci yarı oyundan düştük. Pendikspor son 30 dakika bizden daha iyi oynadı. İkinci topları rakibe verince oyunun kontrolü rakipte gibi göründü. Golü bulmamız ve koruyabilsek 3 puanla ayrılmak isterdik ama maçın genel değerlendirmesi iki takımın da 1 puanı hak ettiğini düşüyorum” diye konuştu.

“Oyunumuzu geliştirmek istiyoruz”

Milli arada takıma takviyeler yapmak istediklerini aktaran Erdoğan, “Hücum hattında sıkıntılar var. Sakat oyuncularımızla birlikte eksiklerimiz vardı. Kulübemizi etkiledi. Hücum hattında oyuncumuz yoktu. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu yeterli mi, yetmez. Çalışmalarımızın sonucunda bu oyunumuzu geliştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Tayfur’un devam etmesini isteriz”

Beşiktaş’ın Tayfur Bingöl’ün transfer için Alanyaspor ile anlaştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ömer Erdoğan şunları söyledi:

“Resmiyet kazanamadığı için açıklama yapmam sağlıklı olmaz. Maç günü bu tür şeyleri öğrenmek istemiyorum. Maça odaklanmak istiyorum. Tayfur iyi bir oyuncu, Beşiktaş’ta faydalı işler yaptı. Kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Kendisinden faydalanmak, devam etmesini istediğimi söyledim. Oyuncunun kariyer planlamasında, Beşiktaş’ın ilgilenmesi oyuncunun karar vermesini etkiliyor. Olursa hayırlısı olur. Devam etmesini isteriz.”