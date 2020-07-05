Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki Yunan şutör Larentzakis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Ikaros, Aris, Kolossos, AEK gibi takımlarda oynayan 1,95 metre boyundaki Larentzakis, son olarak İspanya'da UCAM Murcia forması giymişti.

Geçen sezon İspanya liginde 19 maça çıkan Larentzakis, 8,7 sayı, 2,5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.