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Olympiakos - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. Spor yazarları, Olympiakos - Fenerbahçe maçını yorumladı

26.11.2021 - 09:40 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜRCAN BİLGİÇ

    Tamam-devam maçına çıktılar… Pereira, derbi kazanan takımı mecburiyetler dışında bozmadı. Taktikte aynıydı ve doğru bir ilk yarı geçirdiler. Rakip kaleye gitmeyi deneyen, bir topu direkten dönen, Berisha ile fırsatlar bulan rakibe de imkan tanımayan bir oyunla devre bitti. Son dakikada yenilen gol Pereira'nın anlamsız üçlüsüne dönüldükten sonra oldu.

  • Derbi galibiyeti Pereira için yeterli olmuş. Antwerp maçı sonrasında 'şampiyon mu olacaktık?' demeciyle zaten iddiasını yitirmiş bir teknik adam olarak kenardaydı. Bu bakış açısını sahadaki oyuncunun 'ruhunu' etkilememesi mümkün değil. Bakışlarını Türkiye'ye çevirdiler. Kalan 25 maçta hedefe yürümek için, hedef küçülttüler. Şampiyonluk elbette önemli ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, Antwerp ve Olympiakos'un önündeydi. Eksik olan 'yetersiz' bir kenar yönetim ve onun küçük dünyası.

     

  • ENGİN VEREL

    Galatasaray derbisini kazanarak Yunanistan'a gelen Fenerbahçe'de moraller ve özgüven yüksekti. Teknik Direktör Vitor Pereira da zaten derbiye benzer bir anlayışla sahaya çıktı; yani 4'lü savunma ile... Portekizli, sağ bekte Osayi'yi görevlendirerek zaman zaman yine üçlü savunmaya döndü. Ancak Fenerbahçe'deki problem 3'lü ya 4'lü savunma değil...

     

  • Asıl problem; bitirici bir santrforunun olmaması... Olympiakos karşısında da bu sorun yine gözler önüne serildi. Her ne kadar topu da kontrol etsen, oyuna da hükmetsen, pozisyon da bulsan, golü atıp maçı kazanamadın mı? O kadar emek bir işe yaramıyor. Avrupa treni kaçtı... Devre arasında iyi bir santrfor alınamazsa; ligde bırakın şampiyon olmayı ilk 4'e bile girmesi zor Fenerbahçe'nin... Yani son treni de kaçırmayın.

     

  • ERCAN GÜVEN

    UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Fenerbahçe. Olympiakos’a ikinci maçta da mağlup oldu. Ancak, mesele “güncel” değil; tümü “yakın geçmişin hatası”. Dünden bugüne sistemini, formatını, forma dağılımını alt üst edecek hiçbir değişim yaşamayan ve sahaya koyduğu futbol istikrarını koruyan Olympiakos’u bir tür “futbol terazisi” olarak kullandığınızda, Fenerbahçe’deki değişimin olumlu olduğunu söylemek mümkün dün geceden sonra.

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