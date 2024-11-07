Ölümüne makasa para cezası
Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü kazayı kıl payı atlattı. O anlar kameraya yansırken, polis sürücüye bin 506 lira ceza uyguladı.
Giriş: 07.11.2024 - 10:14 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:14
- 1
Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Görükle Kavşağı yakınlarında dün sabah saatlerinde bir otomobil sürücüsü makas atarak hem kendini hem de diğer sürücüleri tehliye attı.
- 2
Sürücü makas atarak şerit değiştirdiği sırada kazayı kıl payı atlattı.
- 3
Korku dolu anlar araç kamerasıyla kayda alındı.
-
- 4
Polis, o sürücüyü tespit edip, bin 506 lira ceza kesti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ