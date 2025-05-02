Ölümlü set kazasının ardından 'Rust' filmi yönetmeni: Keşke filmi hiç yapmasaydım

Alec Baldwin'in başrolde yer aldığı 'Rust' filmi, bugün ABD'de sınırlı sayıda salonda gösterime girerken, aynı zamanda dijital platformda da yayınlanıyor. Ancak film ekibi, 'Rust'ın izleyicilerle buluşmasından dolayı hiç heyecan duymuyor.

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Yönetmen Joel Souza

Filmin başrol oyuncusu ve yapımcısı Alec Baldwin'in 2021'de çekim provaları esnasında elindeki silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı. Souza, olaylı filmin vizyona gireceği günden hemen önce verdiği röportajda, filmi yönettiği için duyduğu pişmanlığı anlattı.

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Joel Souza, tedavisinin tamamlanmasından sonra 'Rust'a geri dönme fikrini ilk başta reddettiğini ancak özellikle Halyna Hutchins'in ailesinin filmin bitmesini istediğini bildiği için bu fikirden vazgeçtiğini anlattı.

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Trajedinin yaşandığı sabahı düşününce, bunu kötü kararların birbiri ardına gelmesiyle oluşan bir domino etkisi olarak adlandıran Joel Souza; "Keşke olaydan sonra 'Rust'a dönmeseydim. Hatta keşke hiç yazmasaydım" dedi. Souza, filmin yönetmeni olmasının yanı sıra aynı zamanda senaristi...

Çekimlerde kullanılırken Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan silah Olay sonrası setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, 'taksirle adam öldürme'den suçlu bulundu, 18 ay hapis cezası aldı ve halen cezaevinde bulunuyor. Alec Baldwin ise geçtiğimiz temmuz ayında görülen davada 'taksitle adam öldürme' suçundan beraat etti. Çekimlerin bitmesinden bu yana Alec Baldwin ile hiç konuşmadıklarını söyleyen Joel Souza, düşman ya da arkadaş olmadıklarını ancak o zamandan beri hiç iletişim kurmadıklarını açıkladı. Setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, halen hapishanede bulunuyor.