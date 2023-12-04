'Ölümlü Dünya 2' 400 bin üzeri açılış yaptı

'Ölümlü Dünya 2' 400 bin üzeri açılış yaptı

REKLAM advertisement1

Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Ölümü Dünya 2', yılın en iyi açılış yapan Türk komedi filmi oldu.

Filmin yönetmeni Ali Atay, başrol oyuncularından Sarp Apak ve İrem Sak ile birlikte Bursa Zafer Plaza’da seyirciyle bir araya geldi. Yoğun katılım sağlanan izleme öncesinde film ekibi, izleyicilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

'Ölümlü Dünya 2’nin başrollerinde; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.