Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
ÖLÜDENİZ FAY HATTI | Ölüdeniz fay hattı nedir, nereden geçiyor? Ölüdeniz fay kırığı hangi illerden geçiyor?

Ölüdeniz fay hattı nereden ve hangi illerden geçiyor? "Adana Kıbrıs'ta şiddetli deprem oluşturabilir!"

Ölüdeniz fay hattı kırığı, ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından araştırılmaya başlandı. Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik iki depremin gerçekleştiği Ölüdeniz fay hattı merak konusu oldu. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Lübnan'da da hissedilen Hatay depreminin ardından fay üzerinde kırılabilecek yerler dikkat çekti. İşte, Ölüdeniz fay hattı kırığı nereden, hangi illerden geçiyor? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

Giriş: 23.02.2023 - 16:29 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ölüdeniz fay hattı kırığı, ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından araştırılmaya başlandı. Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik iki depremin gerçekleştiği Ölüdeniz fay hattı merak konusu oldu. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Lübnan'da da hissedilen Hatay depreminin ardından fay üzerinde kırılabilecek yerler dikkat çekti. İşte, Ölüdeniz fay hattı kırığı nereden, hangi illerden geçiyor?  sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

  • HATAY'DA DEPREM!

    Bakan Koca açıklamasında "6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir.

    Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun." ifadelerini kullandı.

  • ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Bölgeye sevk edilen AFAD, PAK ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

  • HATAY DEPREMİNDE 6 KİŞİ ÖLDÜ!

    Hatay'da, dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında depremde yıkılan binaların enkazında kalan 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

  • HATAY DEFNE-SAMANDAĞ DEPREMLERİNDE 294 KİŞİ YARALANDI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin  durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor." açıklamasında bulundu.

  • ÖLÜDENİZ FAYI NEREDE?

    Ölü Deniz Transform Fayı, Maraş üçlü ekleminden (Türkiye'nin güneydoğusundaki Doğu Anadolu Fay Hattı ile bir kavşak) kuzey ucuna uzanan bir dizi faya verilen addır.

    Ölüdeniz fayı, Yayladağ'ın doğusundan gelerek Amik ovası içinde sonlanmaktadır. Akdeniz yitim zonundan gelerek Amik ovası boyunca uzanan yitim zonu Arap platformuyla Toros bloğu arasındaki yitimi sağlamakta ve bu yitim sonucu da yanal atımlı fay olarak Türkoğlu ile Gölbaşı arasındaki fay hattı gelişmektedir.

  • ÖLÜDENİZ FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

    Ölüdeniz fay zonu Hatay'ın güneyinden geçmekle birlikte Suriye, İsrail, Ürdün, Lübnan siyasi sınırlarına uzanmaktadır.

  • ADANA VE KIBRIS'TA ŞİDDETLİ DEPREM OLUŞTURABİLİR!

    Kahramanmaraş depreminin ardından enerji birikebileceğine dikkat çeken uzmanlar, Adana ve Kıbrıs bölgelerinde şiddetli deprem oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

  • "ADANA VE KIBRIS'TA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİR!"

    Hatay'da üç dakika arayla gerçekleşen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki deprem bölgede panik yaratırken, Prof. Dr. Naci Görür kritik bilgiler aktardı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili ilk analizlerini kişisel Twitter profilinden paylaştı. Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları şöyle;

  • "Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilmci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.