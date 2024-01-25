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        Haberler Gündem 3. Sayfa VİDEO HABER | Ölü ve yaralılar vardı! İstanbul Sarıyer'deki müzikhol çatışması kamerada! - Son dakika haberler

        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!

        İstanbul Sarıyer'de, dün sabah, 1 kişinin öldüğü 2'si polis 4 kişinin de yaralandığı müzikholdeki silahlı çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:16
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        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!
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        İstanbul'da olay, Sarıyer ilçesi Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde, dün sabah 04.45 sıralarında meydana geldi. Kanlı çatışmada, bir kişi hayatını kaybederken 2'si polis memuru olmak üzere 4 kişi de yaralanmıştı.

        MEKANDAN ÇIKARILAN 5 KİŞİ SİLAHLA DÖNDÜ

        DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarda, 5 şüphelinin olaydan bir süre önce eğlence mekanına gelerek taşkınlık çıkardığı, şüphelilerden ikisinin, yanında silah taşıdığının görülmesi üzerine 5 şüphelinin işyeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldığı ve 5 şüphelinin olaydan yaklaşık bir saat sonra motosiklet ile olay yerine gelerek iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu belirlendi.

        POLİS İNCELEME YAPARKEN SALDIRI

        İlk saldırının ardından gelen ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekiplerinin incelemeleri devam ederken tekrar olay yerine gelen şüpheliler ikinci saldırıyı gerçekleştirdi.

        POLİS DE ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

        Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 2'Sİ POLİS 4 KİŞİ YARALANDI

        Çıkan çatışmada 2 polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılardan M.S.Ş. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin, saldırganların yakalanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

        ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Yaşanan çatışma anları, vurulup yere düşenler ve yaralanan arkadaşlarının yardımına koşanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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