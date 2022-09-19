Ölü ve yaralılar var! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı!

Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tural ve yanındaki Ömer Bıyık, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

41 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü ve diğer 8 yaralı yolcu tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.