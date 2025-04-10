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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Ölü Mevsim' İstanbul Film Festivali’nde yarışacak

        'Ölü Mevsim' İstanbul Film Festivali’nde yarışacak

        Doğuş Algün'ün yönetmenliğini üstlendiği, Funda Eryiğit, Ece Yaşar ve Erdem Şenocak'ın başrollerinde yer aldığı 'Ölü Mevsim', 44. İstanbul Film Festivali'nin Yeni Bakışlar bölümünde yarışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:44
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        'Ölü Mevsim' İstanbul Film Festivali'nde
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        Doğuş Algün’ün yönetmenliğini, Burak Kaplan’ın yapımcılığını ve Funda Eryiğit ile Harika Uygur’un ortak yapımcılığını üstlendiği, kadrosunda Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak, Serkan Ercan, Haydar Şahin, Naz Göktan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ölü Mevsim, dünya prömiyerini 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptı. Festivalden 5 kategoride 6 ödül alan Ölü Mevsim; sonrasında yer aldığı Ankara Film Festivali’nde de 3 ödülle dönmüştü. Doğuş Algün’ün ilk uzun metrajı olan Ölü Mevsim; 11-22 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 44. İstanbul Film Festivali’nin Yeni Bakışlar bölümünde yarışacak.

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, MIC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ve North Macedonia Film Agency destekleriyle çekilen ve bir Türkiye-İtalya-Kuzey Makedonya ortak yapımı olan Ölü Mevsim’in senaryosunu Selen Örcan ile Doğuş Algün yazarken, görüntü yönetmenliğini Ece Latifaoğlu, yapım tasarımını Bengü Şener, sanat yönetmenliğini Ahmet Yörük, cast direktörlüğünü ise Harika Uygur yaptı.

        Filmin Konusu:

        Nimet, yaşadığı trajik bir çocuk kaybının ardından İstanbul’un muhafazakar mahallelerinden birinde sıkışıp kalırken, ömrünü birlikte geçirdiği küçük kardeşi Öznur da aile içindeki bambaşka bir sırrı taşımakta ve kendi mücadelesini vermektedir.

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        #İKSV
        #İstanbul Film Festivali
        #Funda Eryiğit
        #Ece Yaşar
        #Doğuş Algün
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