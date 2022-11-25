Ölü bulunan kadının kimliği belli oldu

İHA

Kocaeli'de, çıplak halde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay, dün Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkisinde meydana geldi. Sahil kenarındaki alanda çıplak halde hareketsiz yattığı iddia edilen bir kadın olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu alanda detaylı incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde, darp izlerine rastlanan genç kadının boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ, 1 KİŞİ GÖZALTINDA Ekiplerin araştırmasında cansız bedenin, Irak uyruklu Sarah Alı Shareef'e (29) ait olduğu belirlendi. Derince'deki evinden eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek ayrıldığı belirlenen kadından bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Olaya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan, kimlik tespiti için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gelen aile bireylerinden genç kadının annesi sinir krizi geçirdi. KOCAELİ'NDE ÇIPLAK HALDE KADIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU