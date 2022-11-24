Kocaeli'nde çıplak halde kadın cansız bedeni bulundu

DHA

Kocaeli'nde, köprü altında çıplak halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Körfez ilçesi Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkisindeki vatandaşlar, çelik köprü altında kadının çıplak olarak hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BOĞULDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İlk tespitlere göre, arbedede boğularak öldürüldüğü tahmin edilen kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belirlenecek.

Polis, soruşturma başlattı.