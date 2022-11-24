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Kocaeli'nde bir kadın, çıplak halde ölü bulundu

Kocaeli'nde, çelik köprü altında kadının çıplak olarak hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen kadının kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı

Giriş: 24.11.2022 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'nde çıplak halde kadın cesedi bulundu
Kocaeli'nde çıplak halde kadın cansız bedeni bulundu
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DHA

Kocaeli'nde, köprü altında çıplak halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Körfez ilçesi Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkisindeki vatandaşlar, çelik köprü altında kadının çıplak olarak hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BOĞULDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İlk tespitlere göre, arbedede boğularak öldürüldüğü tahmin edilen kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belirlenecek.

Polis, soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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