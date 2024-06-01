Oltayla yakaladığı 2 metrelik kum köpek balığını denize bıraktı

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Manavgat ilçesi Boğaz mevkisinde arkadaşlarıyla kıyıdan oltayla avlanan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Alperen Uslu'nun oltasına büyük bir balık takıldı.

Uslu, 20 dakika süren mücadeleyle kıyıya yaklaştırdığı balığı, dikkatle çekmeye başladı. Uslu, arkadaşlarının da desteğiyle kıyıya çıkardığı balığın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum köpek balığı olduğunu fark etti.

Sahilde bir süre incelediği balığı yeniden mavi sulara bırakan Uslu ile arkadaşları, balığı yakalama ve kıyıya çıkarma anlarını cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Alperen Uslu, 10 yaşından bu yana balıkçılık merakı olduğunu, aynı zamanda sosyal medyaya içerik ürettiğini söyledi. Boğaz mevkisine arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiğini belirten Uslu, "Oltama 300 gram ağırlığında kefal balığını yem takarak denize bıraktım. Saat gece 01.30 civarında gitmiştik. Uyku modundayken saat 03.30 civarlarında oltam hareket etmeye başladı. Sonrasında oltamda büyük bir balık olduğunu fark ettim" dedi. Uslu, kıyıya çıkardığı balığın, büyük bir köpek balığı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Daha önce de 1,5 metre uzunluğunda, 40-45 kilogramlık köpek balığı yakaladığına işaret eden Uslu, şöyle konuştu: "Bu gerçekten çok büyüktü. 2 metre civarında, yaklaşık 90 kilo ağırlığında dişi bir köpek balığıydı. Hedefimde başka balık vardı ama köpek balığı geldi. Balığın ağzındaki misinaları temizledikten sonra zarar vermeden sağlıklı bir şekilde denize saldım. Bu tür köpek balığının genelde sakin sulara gittiğini ve zararsız olduğunu biliyorum." "NESLİ TEHLİKE ALTINDA VE TÜRKİYE'DE AVCILIĞI YASAK"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, balığın Carcharhinus plumbeus bilimsel adıyla, kum köpek balığı olduğunu belirtti. Kum köpek balıklarının, bu dönemde üremek için kıyı sularına gelebildiğini anlatan Deval, "Kıyı sularında görülmelerinin tam zamanı. Nesli tehlike altında ve Türkiye'de avcılığı yasak 22 kıkırdaklı balık türü (köpek balıkları ve vatozlar) var, bu da onlardan bir tanesi. Saldırgan olduklarını söyleyemem, insanlar için zararsız bir tür" ifadelerini kullandı.