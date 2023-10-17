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        Haberler Yaşam Oltaya takılan pelikanları balıkçılar kurtardı

        Oltaya takılan pelikanları balıkçılar kurtardı

        Mersin Erdemli'de 2 pelikan misinalara dolanarak denizde bir süre kurtulma mücadelesi verdi. Durumu fark eden balıkçılar, bitkin düşen pelikanları yakalayarak olta balıkçılarına ait misinalardan hayvanları kurtardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:30
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        Pelikanların yaşam mücadelesi!
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        Pelikanların önemli durak yerlerinden Mersin'den üzerinden göç yolculuğu da başladı.

        8 tür pelikandan biri olan kahverengi cinsleri Erdemli Balıkçı Barınağı'nda mola verdi.

        Birinin olta balıkçılarının kullandığı misinaya dolandığını gören diğer pelikan ona yardım etmek istedi.

        O sırada iki pelikan da misinalara dolandı. Denizde sürekli hareket halinde olan pelikanları fark eden balıkçılar önce bir çözüm bulamadı.

        BİR SAAT BOYUNCA KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

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        Yaklaşık bir saat boyunca kurtulmaya çalışan pelikanlar bitkin düştü. Bu durumu fırsat bilen balıkçılar bir birine dolanan iki pelikanı yakalamayı başardı.

        Misinaların bıçakla kesilerek temizlenmesi ve çapari oltası çıkarılması sonrasında iki pelikan tekrar denize bırakıldı. Bir süre denizde kalan pelikanlar daha sonra gözlerden uzaklaştı.

        "ŞU AN DURUMLARI İYİ"

        Hayvanları balıkçı arkadaşlarıyla kurtaranlardan gezi teknesi sahibi İbrahim Geçen," Pelikanlarımızı çapari oltasına takılmış. Bizde limandaki balıkçı arkadaşlarla ayırdık. Şu anda durumları iyi" dedi.

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        #Oltaya takılan pelikanlar
        #Mersin
        #erdemli
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