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Ölmek üzereyken bulundu, 'sahiplendirme akımı'nın öncüsü oldu

Aydın'da, barınakta ileri derecede uyuz ve kan paraziti hastalıklarıyla ölmek üzereyken bulunarak, tedavi ettirilip, İstanbul'da aileye sahiplendirilen 'Gofret' adlı köpeğin önceki ve sonraki haline ilişkin fotoğrafları, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik yeni akıma dönüştü

23.12.2021 - 11:55 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Aydın'da sokak ve barınak hayvanlarını kurtarma ve yuvalandırma çalışmaları yapan, şu ana kadar 200'ün üzerinde sokak hayvanını sahiplendiren ‘Patistoryy’ adlı gönüllülerin oluşturduğu ekip, barınakta Terrier cinsi köpek buldu.

  • DHA'nın haberine göre ileri derecede uyuz ve kan paraziti hastalıkları bulunan köpek, tedavisi yapıldıktan sonra İstanbul'da aileye sahiplendirildi.

  • Barınaktan alındığı hali ve sahiplendirildikten sonraki hali arasında büyük değişim olan ve 'Gofret' adı verilen köpek, son dönemde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla sokak ve barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesine yönelik yeni akımın öncüsü oldu.

  • 'BAKABİLECEĞİMİZE İKNA ETTİK VE GOFRET'İ ALDIK'

    Köpeği 1,5 yıl önce sahiplenen, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Medya ve Basın Müdürü Serkan Tahmaz, oğlu Mehmet Tahmaz (12) için istediklerini belirterek, "Ama pet shop’lardan satın alınıp, canı sıkıldıktan sonra dışarı bırakanları çok gördük. Aynı zamanda sokaktaki hayvanları da besliyorduk.

  • Oğlumla doğaya çıkmayı da çok seviyoruz, doğaya çıkarken köpekleri beslemek için yanımıza mutlaka yiyecek alıyoruz. Köpeklerin o durumunu görünce de bir köpek sahiplenmek istedik. Sosyal medyada araştırdık ve Aydın'daki ‘Patistoryy’ adlı grubu bulduk. Bize ‘Gofret'ten bahsettiler, fotoğraflarını gösterdiler, onları ikna etmemiz çok zor oldu. Bakabileceğimize ikna ettik ve sonrasında ‘Gofret'i aldık" dedi.

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