Olivier Kemen: Küçük hatalar yaptık, yazık oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Başakşehir'in orta sahası Olivier Kemen, karşılaşmayı değerlendirdi.

"KÜÇÜK HATALAR YAPTIK, YAZIK OLDU"

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Olivier Kemen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yazık oldu. Maçın içine girdik ama küçük hatalar yaptık. İyi bir Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Kazanabilirdik aslında. Doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz."