Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Olimpos nerede? Olimpos hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Olimpos nerede? Olimpos hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla en çok merak edilen yerlerden biri olan Olimpos, son yıllarda hem yerli turistlerin hem de yabancı gezginlerin gözdesi haline gelmiştir. Antik kent kalıntıları, caretta carettaların yumurtladığı plajı ve doğal yaşamla iç içe konaklama deneyimiyle öne çıkan Olimpos hakkında vatandaşlar sık sık "Olimpos nerede?", "Olimpos hangi şehirde?", "Olimpos hangi bölgede yer alıyor?" şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 13:25 Güncelleme: 18.09.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olimpos nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bugün Olimpos, yalnızca bir sahil kasabası değil aynı zamanda binlerce yıllık bir tarihe ev sahipliği yapan kültürel bir miras alanıdır. Antik Likya medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olan Olimpos, tarihiyle olduğu kadar günümüzde turizmdeki cazibesiyle de dikkat çeker.

        OLİMPOS HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR?

        Olimpos, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde, Antalya iline bağlı Kumluca ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Yani “Olimpos hangi ilde?” sorusunun cevabı Antalya, “Olimpos hangi bölgede?” sorusunun cevabı ise Akdeniz Bölgesi’dir.

        “Olimpos nerede?” sorusuna konum açısından cevap vermek gerekirse; Olimpos, Antalya şehir merkezine yaklaşık 85 kilometre, Kumluca ilçe merkezine ise 30 kilometre mesafede bulunur. Aynı zamanda Olimpos, Çıralı sahiline komşudur ve ünlü Yanartaş (Chimera) doğa harikasıyla bilinir.

        REKLAM

        TARİHSEL GEÇMİŞ VE ANTİK KENT

        Olimpos, adını Yunan mitolojisinde geçen "yüksek dağ" anlamına gelen “Olympos” sözcüğünden alır. Antik çağlarda Likya uygarlığının en önemli şehirlerinden biri olarak bilinir. M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Olimpos Antik Kenti, Bizans, Roma ve Helenistik dönem boyunca önemini korumuştur.

        Roma döneminde korsanların uğrak yeri olmasıyla bilinen Olimpos, II. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun düzeni sağlamasıyla birlikte tekrar gelişim göstermiştir. Kent, antik tiyatroları, lahitleri, sur duvarları ve tapınak kalıntılarıyla bugün hâlen görülebilmektedir.

        Bugün Olimpos Antik Kenti, Antalya Müze Müdürlüğü gözetiminde ören yeri olarak ziyarete açıktır ve bölgeyi gezen turistler için büyüleyici bir tarih yolculuğu sunmaktadır.

        REKLAM

        OLİMPOS KONUMU VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ

        “Olimpos konumu nedir?” sorusunu coğrafi olarak incelediğimizde, buranın Akdeniz kıyısında, Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Olimpos Plajı, Akdeniz’in en temiz ve doğal sahillerinden biri olup aynı zamanda caretta caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanıdır. Bu nedenle plaj koruma altındadır.

        Doğal güzellikler anlamında Olimpos’u özel kılan bir başka unsur da Yanartaş (Chimera) bölgesidir. Yüzlerce yıldır sönmeden yanan doğal gaz alevleri, Olimpos’un mistik havasını artıran unsurlar arasındadır.

        Bölgenin çevresi portakal ve narenciye bahçeleriyle çevrili olup, doğa yürüyüşleri ve kamp aktiviteleri için elverişli patikalara sahiptir.

        TURİZMİN CAZİBE MERKEZİ: ALTERNATİF KONAKLAMA

        REKLAM

        Olimpos’u Türkiye’nin diğer turistik bölgelerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri, doğayla iç içe konaklama anlayışıdır. Bölgede beş yıldızlı oteller yerine bungalov evler, ağaç evler ve kamp alanlarıyla hizmet veren işletmeler ön plana çıkar. Bu durum, Olimpos’u özellikle genç gezginlerin ve doğa dostlarının en çok tercih ettiği destinasyon haline getirmiştir.

        Her yaz sezonunda binlerce turist, Olimpos’a gelerek hem tarihle iç içe bir gezi yapar hem de doğayla buluşur. Tatilciler temiz kumsallarda yüzmenin yanında trekking, dalış, rafting gibi aktiviteleri de deneyimleyebilir.

        EKONOMİ VE YEREL HAYAT

        Olimpos’un ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlıdır. Yaz sezonunda açılan pansiyonlar, restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya dükkânları beldenin ekonomik faaliyetlerinin temelini oluşturur. Bunun dışında çevredeki köylerde tarım da yapılmaktadır. Özellikle narenciye, zeytin ve sebze üretimi bölge halkı için önemli bir geçim kaynağıdır.

        REKLAM

        Yerel yaşamda ise Ege ve Akdeniz’in birleşen kültürel izlerini görmek mümkündür. Yöresel mutfakta zeytinyağlı yemekler, balık ve deniz ürünleri sofraların baş tacıdır.

        SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM

        Olimpos, her ne kadar doğallığıyla öne çıksa da sosyal ve kültürel açıdan da dinamik bir yapıya sahiptir. Her yıl düzenlenen çeşitli müzik festivalleri, yoga kampları ve sanat etkinlikleri, özellikle gençlerin bölgeye ilgisini artırmaktadır. Ayrıca Olimpos, backpacker (sırt çantalı) turistler için de uluslararası düzeyde tanınan bir rota hâline gelmiştir.

        Doğa sporları, kampçılık, dalış ve çevredeki yaylalara yapılan turlar da Olimpos’un kültürel hayatının bir parçası hâline gelmiştir.

        ULAŞIM OLANAKLARI VE ERİŞİLEBİLİRLİK

        REKLAM

        Olimpos’a ulaşım oldukça kolaydır. Antalya şehir merkezine sadece 85 kilometre uzaklıkta olduğu için özel araçla yaklaşık 1,5 saatte bölgeye ulaşılabilir. Ayrıca Antalya Otogarı’ndan Kumluca-Kaş yönüne giden minibüs ve otobüslerle de Olimpos’a toplu taşıma ile gitmek mümkündür.

        En yakın havaalanı Antalya Havalimanı’dır. Uçakla gelen ziyaretçiler, havaalanından hareket eden HAVAŞ servisleriyle şehir merkezine geçtikten sonra minibüs veya araçla Olimpos’a ulaşabilirler.

        Sonuç olarak “Olimpos nerede? Olimpos hangi şehirde, hangi bölgede?” sorularının cevabı:

        Olimpos, Akdeniz Bölgesi’nde, Antalya iline bağlı Kumluca ilçesi sınırları içerisinde, Beydağları Sahil Milli Parkı içinde yer alan, tarihî ve turistik bir merkezdir.

        Antik Likya medeniyetine ait kalıntıları, doğal güzellikleri, caretta carettalara ev sahipliği yapan plajı, Yanartaş fenomeni ve doğayla bütünleşmiş turizm anlayışıyla Olimpos, yalnızca Antalya’nın değil tüm Türkiye’nin en özel destinasyonlarından biridir. Bugün Olimpos, hem kültürel turizmi hem de doğa turizmini bir arada yaşayan ziyaretçiler için eşsiz bir cazibe merkezi olmaya devam etmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        Habertürk Anasayfa