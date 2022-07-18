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Olimpiyat şampiyonu İngiliz atlet 'Kimliğim gerçek değil' demişti: Asıl Mo Farah Türkiye'de çıktı

Olimpiyat şampiyonu Somali asıllı İngiliz atlet Sir Mo (Muhammed) Farah, İngiltere'ye çocukken kaçakçılar tarafından getirildiğini, gerçek adının bu olmadığını ve başka bir kişinin adıyla ülkeye sokulduğunu anlatmıştı. The Sun, olimpiyatçının kimliğini aldığı 'gerçek' Mo Farah'ın Türkiye'de olduğunu yazdı.

18.07.2022 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
Olimpiyat şampiyonu İngiliz atlet 'Kimliğim gerçek değil' demişti: Asıl Mo Farah Türkiye'de çıktı
Gerçek Mo Farah Türkiye'de ortaya çıktı
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HABERTURK.COM

Olimpiyat şampiyonu Somali asıllı İngiliz Mo Farah, BBC'ye yaptığı açıklamada, gerçek adının "Hüseyin Abdi Kahin" olduğunu, "Muhammed Farah" isminin ise Cibuti'den uçakla getirenler tarafından verildiğini anlatmıştı.

Gerçek Mo Farah ise Türkiye'de ortaya çıktı. Ünlü Olimpiyat şampiyonu adaşıyla tanışmayı hayal eden Gerçek Mo Farah, Türkiye'de öğrenci olduğunu ancak İngiltere'ye gidip tanışmanın 'harika' olacağını söyledi.

The Sun, Mohamed Farah'ın tıpkı İngiliz adaşı gibi Somali'nin Mogadişu kentinde yoksulluk içinde doğduğunu ve iki yıl önce iyi bir yaşam hayaliyle Türkiye'ye gittiğini öne sürdü.

'Gerçek' Mo Farah, 39 yaşındaki Olimpiyat şampiyonu adaşının BBC belgeselinde gerçeği açıklamasından bu yana mesaj ve telefonlardan bunalma noktasına geldiğini söyledi.

Yerel bir market sahibi Mo'yu "çok hoş, çok kibar bir adam" olarak tanımladı ve "her zaman konuşacak ve gününü size anlatacak zamanı var" dedi. Öğrenci akranlarından biri de Mo'nun yurdunda popüler olduğunu ve her zaman yüzünde bir gülümseme olduğunu hatırladığını ifade etti.

İngiliz basınına konuşan kaynaklar, 'gerçek' Mo'nun 'durumu hakkında hiçbir nefret duymadığını ancak ailesinin onun için çok üzüldüğünü söyledi.

İngiliz olimpiyatçı Mo Farah ise belgeselinde 'gerçek' Mo'nun Birleşik Krallık'a gelip gelemeyeceği sorulduğunda, "Bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım" demişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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