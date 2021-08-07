2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup eden Busenaz Sürmeneli 17 yıl sonra kadınlarda altın madalya sahibi oldu. Türkiye olimpiyat tarihinin ilk şampiyon boksörü Busenaz Sürmeneli'ye dair merak edilenleri derledik...

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin 2. altın madalyasının sahibi Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. Trabzonlu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur.

2019 yılında Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonudur.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda valter siklette altın madalya kazandı. Bu madalya ile Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez boksta altın madalya kazandı.