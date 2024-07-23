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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporc katılımı Tokyo 2020 - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcu katılımı Tokyo 2020

        Paris'te 33'üncüsü düzenlenecek olan Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon Tokyo 2020 oldu. Paris 2024 Oyunlarına katılım sağlayan sporcu sayısı ise 10.500 olarak açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:42
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        Olimpiyatlarda en yüksek katılım Tokyo 2020
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        Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen organizasyona toplam 11 bin 420 sporcu katıldı. Tokyo 2020 Oyunları, katılımcı sayısıyla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nı geride bıraktı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen oyunlarda 11 bin 238 sporcu yer aldı.

        Atina'da 1896'da düzenlenen ilk olimpiyat ise 241 kişiyle en az sporcunun katıldığı ve kadın sporcunun mücadele etmediği olimpiyat olarak kayıtlarda yer alıyor.

        KADINLAR 1900'DE SAHAYA ÇIKTI

        İlk olimpiyat oyunlarında yer almayan kadın sporcular, ilk kez 1900 Paris'te sahaya çıktı.

        Fransa'nın başkentinde düzenlenen oyunlara 22 kadın sporcu katıldı.

        EN ÇOK KADIN SPORCUDA TOKYO'DA YARIŞTI

        Tokyo Olimpiyat Oyunları, en çok kadın sporcunun katıldığı organizasyonda da oldu.

        Japonya'daki oyunlarda 5 bin 963 erkek sporcu mücadele ederken, 5 bin 457 de kadın sporcu yer aldı.

        OLİMPİYATLAR VE KATILAN SPORCULAR

        Olimpiyat oyunları ve katılan sporcular şöyle

        Olimpiyat Kadın Erkek Toplam
        1896 Atina 241 241
        1900 Paris 22 975 997
        1904 St. Louis 6 645 651
        1906 Atina 7 877 884
        1908 Londra 37 1971 2008
        1912 Stockholm 48 2359 2407
        1920 Anvers 65 2561 2626
        1924 Paris 135 2954 3089
        1928 Amsterdam 277 2606 2883
        1932 Los Angeles 126 1206 1332
        1936 Berlin 331 3632 3963
        1948 Londra 390 3714 4104
        1952 Helsinki 519 4436 4955
        1956 Melbourne 376 2938 3314
        1960 Roma 611 4727 5338
        1964 Tokyo 678 4473 5151
        1968 Meksiko 781 4735 5516
        1972 Münih 1059 6075 7134
        1976 Montreal 1260 4824 6084
        1980 Moskova 1115 4064 5179
        1984 Los Angeles 1566 5263 6829
        1988 Seul 2194 6197 8391
        1992 Barcelona 2704 6652 9356
        1996 Atlanta 3512 6806 10318
        2000 Sidney 4069 6582 10651
        2004 Atina 4329 6296 10625
        2008 Pekin 4637 6305 10942
        2012 Londra 4675 5892 10567
        2016 Rio 5059 6179 11238
        2020 Tokyo 5457 5963 11420
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