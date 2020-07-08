Olympiakos Kulübü, 25 yaşındaki Aaron Harrison ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Harrison, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta ile ULEB Avrupa Kupası'nda çıktığı 16 karşılaşmada 5,9 sayı ve 2,8 asist ortalamasıyla oynamıştı.